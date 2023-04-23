Главный тренер «Торонто» Киф о драке Стэмкоса и Мэттьюса: «Тампа» манипулирует судьями"

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф прокомментировал драку капитана «Тампы» Стивена Стэмкоса с нападающим «Торонто» Остоном Мэттьюсом в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли. «Мэйпл Лифс» обыграли «Лайтнинг» в овертайме — 4:3 ОТ.

«Прежде всего мне понравилось, как Остон постоял за себя. Но сам бой являет собой классический пример того, как команда-ветеран, такая как «Тампа», манипулирует судьями и использует ситуацию в своих интересах. Они понимали, что мы, по сути, уже остаемся в большинстве из-за грубости Кучерова. Поэтому они могли делать все, что захотят, и они просто знают, как судятся такие матчи, чтобы не получить еще один штраф.

Если вы посмотрите этот эпизод еще раз, то скажите, почему мы не должны были играть 5 на 3? Судья буквально держит Стэмкоса одной рукой, а тот другой рукой без перчатки наносит удары Мэттьюсу. Это был не лайнсмен, а главный судья, который держал Стэмкоса, пока это происходило. Они оба получили по пять минут вместо того, чтобы дать нам еще большинство. Итак, спасибо Тампе за признание этой ситуации. Ты можешь делать, что хочешь. Они не только вышли из этой ситуации невредимыми, но и забрали с собой в штрафной бокс Мэттьюса и О`Райлли. Блестящая игра «Тампы» в управлении этой ситуацией», — цитирует Кифа Sportsnet.

Ранее драку прокомментировал капитан «Тампы» Стивен Стэмкос.