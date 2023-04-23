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Сегодня, 09:32

Главный тренер «Торонто» Киф о драке Стэмкоса и Мэттьюса: «Тампа» манипулирует судьями"

Руслан Минаев
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Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф прокомментировал драку капитана «Тампы» Стивена Стэмкоса с нападающим «Торонто» Остоном Мэттьюсом в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли. «Мэйпл Лифс» обыграли «Лайтнинг» в овертайме — 4:3 ОТ.

«Прежде всего мне понравилось, как Остон постоял за себя. Но сам бой являет собой классический пример того, как команда-ветеран, такая как «Тампа», манипулирует судьями и использует ситуацию в своих интересах. Они понимали, что мы, по сути, уже остаемся в большинстве из-за грубости Кучерова. Поэтому они могли делать все, что захотят, и они просто знают, как судятся такие матчи, чтобы не получить еще один штраф.

Если вы посмотрите этот эпизод еще раз, то скажите, почему мы не должны были играть 5 на 3? Судья буквально держит Стэмкоса одной рукой, а тот другой рукой без перчатки наносит удары Мэттьюсу. Это был не лайнсмен, а главный судья, который держал Стэмкоса, пока это происходило. Они оба получили по пять минут вместо того, чтобы дать нам еще большинство. Итак, спасибо Тампе за признание этой ситуации. Ты можешь делать, что хочешь. Они не только вышли из этой ситуации невредимыми, но и забрали с собой в штрафной бокс Мэттьюса и О`Райлли. Блестящая игра «Тампы» в управлении этой ситуацией», — цитирует Кифа Sportsnet.

Ранее драку прокомментировал капитан «Тампы» Стивен Стэмкос.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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Стэмкос о драке с Мэттьюсом: «Один из лучших игроков в мире втыкается головой в борт — за это должен быть ответ»
Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Первый раунд Счет в серии
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
2 - 1
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
5. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
2 - 1
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
2 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
0 - 0
5. Вегас - Виннипег
0 - 0
2 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
2 - 1
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
0 - 0
5. Колорадо - Сиэтл
0 - 0
2 - 1
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 2
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 2
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
0 - 0
1 - 2
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
1 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
1 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
2 - 1
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
2 - 4
4. Флорида - Бостон
0 - 0
5. Бостон - Флорида
0 - 0
2 - 1
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
1 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
3. Миннесота - Даллас
5 - 1
4. Миннесота - Даллас
0 - 0
5. Даллас - Миннесота
0 - 0
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Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
2 - 1
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
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Рейнджерс – Нью-Джерси
 1 : 2 ОТ
23.04 05:00
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Акира Шмид

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Миннесота

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Игорь Шестеркин

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