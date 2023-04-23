Главный тренер «Торонто» Киф о драке Стэмкоса и Мэттьюса: «Тампа» манипулирует судьями"
Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф прокомментировал драку капитана «Тампы» Стивена Стэмкоса с нападающим «Торонто» Остоном Мэттьюсом в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли. «Мэйпл Лифс» обыграли «Лайтнинг» в овертайме — 4:3 ОТ.
«Прежде всего мне понравилось, как Остон постоял за себя. Но сам бой являет собой классический пример того, как команда-ветеран, такая как «Тампа», манипулирует судьями и использует ситуацию в своих интересах. Они понимали, что мы, по сути, уже остаемся в большинстве из-за грубости Кучерова. Поэтому они могли делать все, что захотят, и они просто знают, как судятся такие матчи, чтобы не получить еще один штраф.
Если вы посмотрите этот эпизод еще раз, то скажите, почему мы не должны были играть 5 на 3? Судья буквально держит Стэмкоса одной рукой, а тот другой рукой без перчатки наносит удары Мэттьюсу. Это был не лайнсмен, а главный судья, который держал Стэмкоса, пока это происходило. Они оба получили по пять минут вместо того, чтобы дать нам еще большинство. Итак, спасибо Тампе за признание этой ситуации. Ты можешь делать, что хочешь. Они не только вышли из этой ситуации невредимыми, но и забрали с собой в штрафной бокс Мэттьюса и О`Райлли. Блестящая игра «Тампы» в управлении этой ситуацией», — цитирует Кифа Sportsnet.
Ранее драку прокомментировал капитан «Тампы» Стивен Стэмкос.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
|2 - 1
|
Вегас - Виннипег
|2 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|2 - 1
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 2
|1 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|1 - 2
|
Бостон - Флорида
|2 - 1
|
Даллас - Миннесота
|1 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|2 - 1
|15.04
|02:30
|
Коламбус – Баффало
|2 : 5
|15.04
|03:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|3 : 4
|23.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Торонто
|3 : 4 ОТ
|23.04
|03:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|1 : 2 ОТ
|23.04
|05:00
|
Сиэтл – Колорадо
|4 : 6
|23.04
|20:00
|
Айлендерс – Каролина
|- : -
|23.04
|22:30
|
Флорида – Бостон
|- : -
|И
|О
|
|
Митчелл Марнер
Торонто
|3
|8
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|3
|6
|
|
Адам Фокс
Рейнджерс
|3
|6
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|3
|5
|
|
Адам Лаури
Виннипег
|3
|4
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|3
|4
|И
|КН
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|1
|0.84
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|2
|1.18
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|3
|1.25