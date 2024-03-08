Капитан «Питтсбурга» Кросби отреагировал на обмен Гюнцеля в «Каролину»

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби поделился мнением об обмене форварда Джейка Гюнцеля в «Каролину».

«Джейк — отличный игрок и прекрасный товарищ. Думаю, он сделал все, что мог, за время своего пребывания в клубе. Что этим обменом хочет сказать «Питтсбург»? Не знаю. Наверное, это лучше уточнить у руководства», — приводит слова Кросби The Score.

Ночью 8 марта состоялся обмен между «Питтсбургом» и «Каролиной». «Харрикейнз» получили нападающего Джейка Гюнцеля и защитника Тая Смита. К «пингвинам» направились Майкл Бантинг, Вилле Койвунен, Круз Луциус и российский форвард Василий Пономарев.

«Питтсбург» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 64 очка в 61 матче.