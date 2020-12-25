Канадские клубы НХЛ смогут играть на домашних аренах

Заместитель комиссара НХЛ Билла Дейли выступил с заявлением об игре канадских клубов на домашних аренах в новом сезоне. Регулярный чемпионат стартует 13 января.

«На основе наших обсуждений на прошлой неделе, а также нашего обмена письмами за последние 24 часа, мы считаем, что согласны с условиями, на которых каждая из канадских команд может начать играть на своих собственных аренах с начала сезона-2020/21», — сказал Дейли.

На этой неделе было опубликовано расписание регулярного чемпионата НХЛ, включая канадский Северный дивизион. Команды проведут по 56 матчей.