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Канадские клубы НХЛ смогут играть на домашних аренах

«Торонто» против «Эдмонтона».
«Торонто» против «Эдмонтона».
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Заместитель комиссара НХЛ Билла Дейли выступил с заявлением об игре канадских клубов на домашних аренах в новом сезоне. Регулярный чемпионат стартует 13 января.

«На основе наших обсуждений на прошлой неделе, а также нашего обмена письмами за последние 24 часа, мы считаем, что согласны с условиями, на которых каждая из канадских команд может начать играть на своих собственных аренах с начала сезона-2020/21», — сказал Дейли.

На этой неделе было опубликовано расписание регулярного чемпионата НХЛ, включая канадский Северный дивизион. Команды проведут по 56 матчей.

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