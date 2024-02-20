Каменский — о результативности Капризова в матче с «Ванкувером»: «Он уже всем все доказал. Поздравляю Кирилла»

Бывший хоккеист сборной СССР Валерий Каменский прокомментировал игру форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (10:7).

«В одиночку подобного добиться невозможно. Нужна помощь партнеров, хотя талант Капризова никто не отменял. Он уже всем все доказал. Что умеет и забивать, и отдавать. Хочется поздравить Кирилла», — приводит слова Каменского Vprognoze.ru.

26-летний хоккеист набрал 6 (3+3) очков и стал третьим россиянином, которому удалось заработать столько баллов в одном матче НХЛ. Ранее это сделали Сергей Макаров (сезон-1989/90) и Никита Кучеров (сезон-2023/24).

В текущем сезоне Капризов провел 48 матчей в НХЛ, набрав 57 (23+34) очков.