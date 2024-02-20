Канарейкин оценил результативность Капризова в матче с «Ванкувером»

Бывший главный тренер «Спартака», «Металлурга» и «Авангарда» Федор Канарейкин поделился мнение о причинах результативности нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова. Хоккеист забросил три шайбы и отдал три результативные передачи в матче с «Ванкувером» (10:7).

«Отдавая должное мастерству и голевому чутью Капризова, для такого достижения необходимо определенное течение самой игры. «Ванкувер» позволил «Миннесоте» много играть в большинстве. И Кирилл половину из своих очков набрал в неравных составах. Он умеет это делать. И это одна из причин его высокой результативности. А кроме того, просто так звезды сошлись. Настроение, удача и все остальное сложились в пользу Капризова», — приводит слова Канарейкина Vprognoze.ru.

Набрав шесть очков, Капризов установил личный рекорд результативности в одной встрече. Ранее его высшим достижением были четыре очка в одном матче.