Воронков подрался с игроком «Рейнджерс» в отместку за силовой прием против Проворова

Российский нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков подрался с канадским форвардом «Рейнджерс» (1:4) Уиллом Кайлле, который толкнул на борт другого россиянина — Ивана Проворова.

В концовке третьего периода Кайлле дважды за 15 секунд провел силовые приемы против Проворова, из-за чего тот упал. В итоге Воронков подъехал к канадцу и успел нанести ему несколько ударов, после чего хоккеистов разняли арбитры. Оба получили по пять минут штрафа.

«Рейнджерс» набрали 83 очка и лидируют в Восточной конференции. «Коламбус» — последний (48 очков).