"Калгари" забросил в ворота "Анахайма" 8 шайб

"Калгари" на своем льду разгромил "Анахайм" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это второе подряд поражение для "Дакс" и третья кряду победа для "Флэймз".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари" - "Анахайм" - 8:3 (1:0, 5:1, 2:2)

Голы: Годро - 6 (Беннетт, Чейссон), 2:09 - 1:0. Кеслер - 10 (Сильверберг, Кольяно), 22:50 - 1:1. Брауэр - 6 (бол., Монахэн, Верстиг), 31:28 - 2:1. Чейссон - 5 (Беннетт, Годро), 32:20 - 3:1. Стэйджан - 3 (Уайдмэн, Хэтэуэй), 32:55 - 4:1. Беннетт - 6 (бол., Баклунд, Чейссон), 36:37 - 5:1. Д. Хэмилтон - 3 (Стэйджан, Хэтэуэй), 37:32 - 6:1. Монахэн - 7 (Верстиг, Ткачак), 45:34 - 7:1. Джиордано - 2 (мен., Брауэр, Стэйджан), 55:39 - 8:1. Кеслер - 11 (бол., Гецлаф, Фаулер), 56:30 - 8:2. Шоу - 1, 56:50 - 8:3.

Вратари: Джонсон - Бернье.

Штраф: 33 - 21.

Броски: 25 (7+13+5) - 33 (11+7+15).

5 декабря. Калгари. "Скоушабэнк-Сэдлдоум".