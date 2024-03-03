«Калгари» вывел из обращения номер бывшего вратаря команды Кипрусоффа

«Калгари» провел церемонию вывода из обращения 34-го номера, под которым за команду выступал финский вратарь Микка Кипрусофф.

Мероприятие состоялось перед началом матча регулярного чемпионата между «Флэймз» и «Питтсбургом».

Кипрусофф выступал за «Калгари» с 2003 по 2013 год. В 2006 году голкипер получил приз «Везина Трофи», который вручают лучшему вратарю года в НХЛ.