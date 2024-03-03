«Нэшвилл» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

«Нэшвилл» дома обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Видео лучших моментов матча опубликовано на Youtube-канале SPORTSNET.

«Колорадо» занимает четвертое место в таблице Западной конференции НХЛ с 79 очками в 62 матчах.

«Нэшвилл» идет на седьмой строчке с 72 очками в 62 играх.