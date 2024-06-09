Тарасенко сравнялся с Василевским по количеству матчей в плей-офф НХЛ среди россиян

Российский форвард «Флориды» Владимир Тарасенко проводит 115-й матч в плей-офф НХЛ в карьере. Он вышел на лед в первом матче финала Кубка Стэнли против «Эдмонтона».

По количеству матчей в плей-офф 32-летний хоккеист сравнялся с голкипером «Тампы» Андреей Василевским (115) и теперь делит с ним 13-е место.

На 12-й строчке находится Вячеслав Фетисов — 116 матчей. Национальный рекорд принадлежит Сергею Федорову — 183.

На момент написания новости счет в матче 2:0 в пользу «Флориды».