Бобровский признан первой звездой матча финала Кубка Стэнли против «Эдмонтона»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский стал первой звездой стартового матча финальной серии плей-офф НХЛ против «Эдмонтона» (3:0, 1-0).

35-летний россиянин отразил все 32 броска по воротам. Второй звездой признан форвард «Пантерз» Картер Верхэге, забивший один гол.

Третья звезда — нападающий «Флориды» Эван Родригес, который набрал 1 (1+0) очко.

Счет в серии 1-0 в пользу «Флориды». Второй матч пройдет 11 июня.