«Сиэтл» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

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«Эдмонтон» на выезде обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Видео лучших моментов матча опубликовано на Youtube-канале SPORTSNET.

«Эдмонтон» занимает пятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 74 очками в 58 матчах.

«Сиэтл» идет на 11-й строчке с 63 очками в 60 играх.