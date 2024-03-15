«Калгари» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

«Калгари» на своем льду выиграл у «Вегаса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Флэймз» прервали свою неудачную серию из четырех поражений.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Калгари» набрал 69 очков и занимает 11-е место в Западной конференции. «Вегас» идет на 8-й строчке — 77 очков.