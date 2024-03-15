«Сиэтл» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» на выезде выиграл у «Сиэтла» в матче регулярного чемпоната НХЛ — 2:1. «Кракен» потерпели третье поражение подряд.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Вашингтон» набрал 71 очко и занимает 10-е место в Восточной конференции. «Сиэтл» идет на 12-й строчке в Западной конференции — 68 очков.