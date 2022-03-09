Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Калгари»
«Вашингтон» на выезде переиграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4. «Кэпиталз» одержали третью победу кряду.
Российский нападающий Александр Овечкин оформил дубль. Он вышел на третье место по количеству голов за всю историю НХЛ.
Форвард Евгений Кузнецов записал на свой счет голевую передачу.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Вашингтон» — 4:5 (1:0, 1:2, 2:3)
Голы: Линдхольм — 28 (Годро, Андерссон), 9:40 — 1:0. Ружичка — 5 (Манджапане, Дюбе), 28:54 — 2:0. Шири — 15, 30:27 — 2:1. Овечкин — 35 (Кузнецов), 33:23 — 2:2. Шилингтон — 7 (Коулмэн), 43:45 — 3:2. Манта — 3 (Бэкстрем, Дженсен), 48:21 — 3:3. Дауд — 8 (Юнссон Фьелльбю, Дженсен), 51:50 — 3:4. Овечкин — 36 (п.в., Уилсон, Дженсен), 58:12 — 3:5. Линдхольм — 29 (Тоффоли, Андерссон), 59:20 — 4:5.
Вратари: Владарж (58:01 — 58:12, 58:26 — 59:20, 59:34) — Ванечек.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 35 (9+15+11) — 27 (9+7+11).
Наши: Задоров (19.05/1/0) — Кузнецов (17.36/2/+1), Овечкин (17.10/3/+1), Орлов (23.01/0/+3).
9 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|56
|39
|17
|83
|2
|Рейнджерс
|57
|36
|21
|77
|3
|Питтсбург
|58
|34
|24
|77
|4
|Вашингтон
|58
|31
|27
|71
|5
|Коламбус
|57
|28
|29
|59
|6
|Айлендерс
|53
|21
|32
|50
|7
|Нью-Джерси
|57
|21
|36
|47
|8
|Филадельфия
|56
|18
|38
|46
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|57
|39
|18
|83
|2
|Тампа-Бэй
|56
|37
|19
|80
|3
|Торонто
|57
|37
|20
|78
|4
|Бостон
|57
|34
|23
|73
|5
|Детройт
|57
|24
|33
|54
|6
|Оттава
|56
|20
|36
|45
|7
|Баффало
|58
|18
|40
|44
|8
|Монреаль
|56
|15
|41
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|58
|41
|17
|87
|2
|Сент-Луис
|56
|32
|24
|71
|3
|Миннесота
|55
|33
|22
|69
|4
|Нэшвилл
|56
|32
|24
|68
|5
|Даллас
|56
|32
|24
|67
|6
|Виннипег
|57
|25
|32
|60
|7
|Чикаго
|58
|21
|37
|50
|8
|Аризона
|56
|17
|39
|38
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|56
|34
|22
|75
|2
|Лос-Анджелес
|58
|32
|26
|71
|3
|Вегас
|58
|32
|26
|68
|4
|Эдмонтон
|57
|30
|27
|64
|5
|Анахайм
|59
|27
|32
|63
|6
|Ванкувер
|57
|28
|29
|62
|7
|Сан-Хосе
|56
|24
|32
|55
|8
|Сиэтл
|59
|17
|42
|39
|9.03
|03:00
|
Нью-Джерси – Колорадо
|5 : 3
|9.03
|03:00
|
Питтсбург – Флорида
|3 : 4
|9.03
|03:00
|
Филадельфия – Вегас
|2 : 1
|9.03
|03:30
|
Детройт – Аризона
|2 : 9
|9.03
|03:30
|
Торонто – Сиэтл
|6 : 4
|9.03
|04:00
|
Виннипег – Тампа-Бэй
|7 : 4
|9.03
|04:00
|
Миннесота – Рейнджерс
|5 : 2
|9.03
|04:00
|
Нэшвилл – Даллас
|2 : 1
|9.03
|04:00
|
Сент-Луис – Оттава
|1 : 4
|9.03
|04:30
|
Чикаго – Анахайм
|8 : 3
|9.03
|05:00
|
Калгари – Вашингтон
|4 : 5
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|57
|79
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|56
|79
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|57
|78
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|54
|43
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|57
|38
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|57
|38
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|37
|1.93
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|26
|2.02
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|44
|2.11