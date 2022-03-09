Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Калгари»

«Вашингтон» на выезде переиграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4. «Кэпиталз» одержали третью победу кряду.

Российский нападающий Александр Овечкин оформил дубль. Он вышел на третье место по количеству голов за всю историю НХЛ.

Форвард Евгений Кузнецов записал на свой счет голевую передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Вашингтон» — 4:5 (1:0, 1:2, 2:3)

Голы: Линдхольм — 28 (Годро, Андерссон), 9:40 — 1:0. Ружичка — 5 (Манджапане, Дюбе), 28:54 — 2:0. Шири — 15, 30:27 — 2:1. Овечкин — 35 (Кузнецов), 33:23 — 2:2. Шилингтон — 7 (Коулмэн), 43:45 — 3:2. Манта — 3 (Бэкстрем, Дженсен), 48:21 — 3:3. Дауд — 8 (Юнссон Фьелльбю, Дженсен), 51:50 — 3:4. Овечкин — 36 (п.в., Уилсон, Дженсен), 58:12 — 3:5. Линдхольм — 29 (Тоффоли, Андерссон), 59:20 — 4:5.

Вратари: Владарж (58:01 — 58:12, 58:26 — 59:20, 59:34) — Ванечек.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 35 (9+15+11) — 27 (9+7+11).

Наши: Задоров (19.05/1/0) — Кузнецов (17.36/2/+1), Овечкин (17.10/3/+1), Орлов (23.01/0/+3).

9 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome.