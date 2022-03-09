Овечкин сократил отставание от Халла до 1 очка в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

«Вашингтон» обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей двумя голами отметился российский нападающий Александр Овечкин.

Теперь на счету 36-летнего россиянина 1390 (766+624) очков за 1253 матча в лиге. Форвард занимает 24-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, он сократил отставание от идущего на 23-й строчке Бретта Халла до 1 очкв. На счету Халла 1391 очко в 1269 матчах.

Лучшим бомбардиром в истории НХЛ является Уэйн Гретцки, на счету которого 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах.

Лучшие бомбардиры в истории НХЛ:

1. Уэйн Гретцки — 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах

2. Яромир Ягр — 1921 (766+1155) в 1733

3. Марк Мессье — 1887 (694+1193) в 1756

4. Горди Хоу — 1850 (801+1049) в 1767

5. Рон Фрэнсис — 1798 (549+1249) в 1731

...

23. Бретт Халл — 1391 (741+650) в 1269

24. Александр Овечкин («Вашингтон») — 1390 (766+624) в 1252