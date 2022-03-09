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Сегодня, 07:45

Овечкин сократил отставание от Халла до 1 очка в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Twitter

«Вашингтон» обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей двумя голами отметился российский нападающий Александр Овечкин.

Теперь на счету 36-летнего россиянина 1390 (766+624) очков за 1253 матча в лиге. Форвард занимает 24-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, он сократил отставание от идущего на 23-й строчке Бретта Халла до 1 очкв. На счету Халла 1391 очко в 1269 матчах.

Лучшим бомбардиром в истории НХЛ является Уэйн Гретцки, на счету которого 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах.

Лучшие бомбардиры в истории НХЛ:

1. Уэйн Гретцки — 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах

2. Яромир Ягр — 1921 (766+1155) в 1733

3. Марк Мессье — 1887 (694+1193) в 1756

4. Горди Хоу — 1850 (801+1049) в 1767

5. Рон Фрэнсис — 1798 (549+1249) в 1731

...

23. Бретт Халл — 1391 (741+650) в 1269

24. Александр Овечкин («Вашингтон») — 1390 (766+624) в 1252

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
4
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Овечкин догнал Ягра по голам в НХЛ

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Калгари»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 56 39 17 83
2 Рейнджерс 57 36 21 77
3 Питтсбург 58 34 24 77
4 Вашингтон 58 31 27 71
5 Коламбус 57 28 29 59
6 Айлендерс 53 21 32 50
7 Нью-Джерси 57 21 36 47
8 Филадельфия 56 18 38 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 57 39 18 83
2 Тампа-Бэй 56 37 19 80
3 Торонто 57 37 20 78
4 Бостон 57 34 23 73
5 Детройт 57 24 33 54
6 Оттава 56 20 36 45
7 Баффало 58 18 40 44
8 Монреаль 56 15 41 37
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 58 41 17 87
2 Сент-Луис 56 32 24 71
3 Миннесота 55 33 22 69
4 Нэшвилл 56 32 24 68
5 Даллас 56 32 24 67
6 Виннипег 57 25 32 60
7 Чикаго 58 21 37 50
8 Аризона 56 17 39 38
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 56 34 22 75
2 Лос-Анджелес 58 32 26 71
3 Вегас 58 32 26 68
4 Эдмонтон 57 30 27 64
5 Анахайм 59 27 32 63
6 Ванкувер 57 28 29 62
7 Сан-Хосе 56 24 32 55
8 Сиэтл 59 17 42 39
Результаты / календарь
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
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9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
9.03 03:00
Нью-Джерси – Колорадо
 5 : 3
9.03 03:00
Питтсбург – Флорида
 3 : 4
9.03 03:00
Филадельфия – Вегас
 2 : 1
9.03 03:30
Детройт – Аризона
 2 : 9
9.03 03:30
Торонто – Сиэтл
 6 : 4
9.03 04:00
Виннипег – Тампа-Бэй
 7 : 4
9.03 04:00
Миннесота – Рейнджерс
5 : 2
9.03 04:00
Нэшвилл – Даллас
 2 : 1
9.03 04:00
Сент-Луис – Оттава
 1 : 4
9.03 04:30
Чикаго – Анахайм
 8 : 3
9.03 05:00
Калгари – Вашингтон
 4 : 5
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 57 79
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 56 79
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 57 78
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 54 43
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 57 38
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 57 38
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 37 1.93
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 26 2.02
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 44 2.11
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