«Анахайм» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

«Анахайм» дома обыграл «Колорадо» по буллитам в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Анахайм» прервал серию из 8 поражений. «Дакс» набрали 20 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. У «Колорадо» — 32 очка и третье место в таблице «Запада».

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