«Калгари» переиграл «Ванкувер»
«Калгари» выиграл у «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Флэймз» одержали вторую победу подряд.
Российские игроки Никита Задоров и Илья Михеев результативными действиями не отметились.
«Ванкувер» с 25 очками идет на 2-м месте в Западной конференции. «Калгари» располагается на 11-й строчке — 14 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Ванкувер» — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Голы: Петтерссон — 8 (бол., Миллер, Хьюз), 9:38 — 0:1. Уигар — 3 (Грир, Линдхольм), 17:55 — 1:1. Дюбе — 3 (Манджапане, Андерссон), 30:49 — 2:1. Хэнифин — 3 (Коулмэн, Линдхольм), 39:24 — 3:1. Юбердо — 3 (Баклунд, Коулмэн), 45:53 — 4:1. Хегландер — 4 (Майерс, Лафферти), 50:06 — 4:2. Линдхольм — 3 (п.в., Юбердо), 58:08 — 5:2.
Вратари: Маркстрем (5:49 — 7:05, 51:08 — 51:11) — Десмит (57:24 — 58:08).
Штраф: 10 — 8.
Броски: 39 (11+17+11) — 24 (9+5+10).
Наши: Задоров (20.41/4/+1) — Михеев (15.48/0/-3).
17 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17501 зритель.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|14
|11
|3
|23
|2
|Вашингтон
|14
|8
|6
|18
|3
|Каролина
|16
|9
|7
|18
|4
|Нью-Джерси
|15
|8
|7
|17
|5
|Филадельфия
|16
|8
|8
|17
|6
|Питтсбург
|15
|8
|7
|16
|7
|Айлендерс
|15
|5
|10
|14
|8
|Коламбус
|17
|4
|13
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|15
|12
|3
|26
|2
|Флорида
|15
|10
|5
|21
|3
|Детройт
|16
|8
|8
|19
|4
|Торонто
|15
|8
|7
|18
|5
|Тампа-Бэй
|17
|7
|10
|18
|6
|Монреаль
|17
|7
|10
|16
|7
|Баффало
|16
|7
|9
|15
|8
|Оттава
|14
|7
|7
|14
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|15
|11
|4
|23
|2
|Колорадо
|15
|10
|5
|20
|3
|Виннипег
|15
|8
|7
|18
|4
|Аризона
|16
|8
|8
|18
|5
|Сент-Луис
|14
|8
|6
|17
|6
|Миннесота
|15
|5
|10
|12
|7
|Чикаго
|14
|5
|9
|10
|8
|Нэшвилл
|15
|5
|10
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|17
|13
|4
|27
|2
|Ванкувер
|17
|12
|5
|25
|3
|Лос-Анджелес
|14
|8
|6
|19
|4
|Анахайм
|16
|9
|7
|18
|5
|Калгари
|16
|6
|10
|14
|6
|Сиэтл
|17
|5
|12
|14
|7
|Эдмонтон
|15
|5
|10
|11
|8
|Сан-Хосе
|16
|2
|14
|5
|17.11
|03:00
|
Монреаль – Вегас
|5 : 6
|17.11
|03:00
|
Питтсбург – Нью-Джерси
|2 : 5
|17.11
|03:00
|
Коламбус – Аризона
|2 : 3
|17.11
|04:30
|
Чикаго – Тампа-Бэй
|2 : 4
|17.11
|05:00
|
Калгари – Ванкувер
|5 : 2
|17.11
|06:00
|
Сиэтл – Айлендерс
|- : -
|17.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Сент-Луис
|- : -
|17.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Флорида
|- : -
|17.11
|22:00
|
Детройт – Торонто
|- : -
|И
|О
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|17
|27
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|17
|27
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|17
|27
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|17
|13
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|15
|13
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|15
|13
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|7
|1.69
|
|
Чарли Линдгрен
Вашингтон
|4
|1.76