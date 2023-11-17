Сергачев признан третьей звездой матча «Чикаго» — «Тампа-Бэй»

Читать «СЭ» в

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Чикаго» — «Тампа-Бэй» (2:4). Все трое были выбраны из сотсава победителей.

Третьей звездой признан российский защитник Михаил Сергачев. 25-летний россиянин забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.

Второй звездой стал форвард Брэйден Пойнт, набравший 3 (2+1) очка. Возглавил тройку защитник Виктор Хедман, отметившийся голом и голевой передачей.