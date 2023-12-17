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Сегодня, 08:38

«Калгари» победил «Тампу»: Шарангович забил победный гол, у Кучерова две передачи

Сергей Ревенко
редактор интернет отдела
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Нападающий «Калгари» Егор Шарангович (в центре).
Фото USA Today Sports

«Калгари» победил «Тампа-Бэй» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Форвард «Молний» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. Российский нападающий является лучшим бомбардиром сезона-2023/24 в НХЛ, набрав 52 очка в 31 встрече.

Белорусский нападающий «Калгари» Егор Шарангович забросил 11-ю шайбу в сезоне. Его гол стал победным для «Огоньков» в этой встрече. Шарангович забил в пятой игре кряду.

«Флеймз» прервал серию поражений из четырех матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Тампа-Бэй» — 4:2 (0:0, 3:0, 1:2)

Голы: Грир — 5 (Андерссон, Хэнифин), 22:30 — 1:0. Уигар — 8 (Манджапане, Коулмэн), 26:17 — 2:0. Шарангович — 11 (Истерли, Линдхольм), 27:00 — 3:0. Пойнт — 14 (Кучеров), 44:10 — 3:1. Стэмкос — 15 (бол., Кучеров, Хедман), 45:40 — 3:2. Зари — 7 (Истерли), 51:42 — 4:2.

Вратари: Владарж — Василевский (56:18 — 58:11, 58:19 — 59:45).

Штраф: 9 — 9.

Броски: 26 (8+12+6) — 33 (6+10+17).

Наши: — - Кучеров (22.41/6/0), Сергачев (21.42/1/-1).

17 декабря. Калгари. Scotiabank Saddledome.

Егор Шарангович
Никита Кучеров
Хоккей
ХК Калгари Флэймз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 29 21 8 43
2 Филадельфия 30 17 13 37
3 Айлендерс 30 14 16 36
4 Каролина 30 16 14 34
5 Нью-Джерси 28 16 12 33
6 Вашингтон 27 14 13 32
7 Питтсбург 29 13 16 29
8 Коламбус 32 10 22 25
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 29 19 10 43
2 Торонто 28 16 12 38
3 Флорида 29 17 12 36
4 Детройт 30 15 15 34
5 Тампа-Бэй 31 14 17 33
6 Монреаль 30 13 17 30
7 Баффало 32 13 19 29
8 Оттава 25 11 14 22
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 29 18 11 38
2 Даллас 29 17 12 38
3 Колорадо 30 18 12 38
4 Нэшвилл 31 18 13 36
5 Аризона 30 15 15 32
6 Сент-Луис 30 15 15 31
7 Миннесота 28 12 16 28
8 Чикаго 29 9 20 19
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 31 20 11 45
2 Ванкувер 31 20 11 42
3 Лос-Анджелес 26 16 10 36
4 Эдмонтон 27 13 14 27
5 Калгари 30 11 19 27
6 Сиэтл 31 10 21 27
7 Сан-Хосе 30 9 21 21
8 Анахайм 29 10 19 20
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17.12 03:00
Бостон – Рейнджерс
1 : 2 ОТ
17.12 03:00
Филадельфия – Детройт
 1 : 0
17.12 03:00
Монреаль – Айлендерс
5 : 3
17.12 03:00
Торонто – Питтсбург
 7 : 0
17.12 03:00
Коламбус – Нью-Джерси
 3 : 6
17.12 03:00
Виннипег – Колорадо
 6 : 2
17.12 04:00
Сент-Луис – Даллас
 4 : 3 ОТ
17.12 04:00
Нэшвилл – Вашингтон
 3 : 1
17.12 05:00
Аризона – Баффало
 2 : 0
17.12 06:00
Эдмонтон – Флорида
 - : -
17.12 06:00
Калгари – Тампа-Бэй
 4 : 2
17.12 06:00
Сиэтл – Лос-Анджелес
 - : -
17.12 23:00
Чикаго – Ванкувер
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 30 50
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 30 43
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 29 42
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 27 23
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 31 22
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 30 20
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Мартин Джонс

Мартин Джонс

Торонто

 3 1.85
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 14 1.87

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