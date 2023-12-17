«Калгари» победил «Тампу»: Шарангович забил победный гол, у Кучерова две передачи
«Калгари» победил «Тампа-Бэй» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Форвард «Молний» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. Российский нападающий является лучшим бомбардиром сезона-2023/24 в НХЛ, набрав 52 очка в 31 встрече.
Белорусский нападающий «Калгари» Егор Шарангович забросил 11-ю шайбу в сезоне. Его гол стал победным для «Огоньков» в этой встрече. Шарангович забил в пятой игре кряду.
«Флеймз» прервал серию поражений из четырех матчей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Тампа-Бэй» — 4:2 (0:0, 3:0, 1:2)
Голы: Грир — 5 (Андерссон, Хэнифин), 22:30 — 1:0. Уигар — 8 (Манджапане, Коулмэн), 26:17 — 2:0. Шарангович — 11 (Истерли, Линдхольм), 27:00 — 3:0. Пойнт — 14 (Кучеров), 44:10 — 3:1. Стэмкос — 15 (бол., Кучеров, Хедман), 45:40 — 3:2. Зари — 7 (Истерли), 51:42 — 4:2.
Вратари: Владарж — Василевский (56:18 — 58:11, 58:19 — 59:45).
Штраф: 9 — 9.
Броски: 26 (8+12+6) — 33 (6+10+17).
Наши: — - Кучеров (22.41/6/0), Сергачев (21.42/1/-1).
17 декабря. Калгари. Scotiabank Saddledome.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|29
|21
|8
|43
|2
|Филадельфия
|30
|17
|13
|37
|3
|Айлендерс
|30
|14
|16
|36
|4
|Каролина
|30
|16
|14
|34
|5
|Нью-Джерси
|28
|16
|12
|33
|6
|Вашингтон
|27
|14
|13
|32
|7
|Питтсбург
|29
|13
|16
|29
|8
|Коламбус
|32
|10
|22
|25
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|29
|19
|10
|43
|2
|Торонто
|28
|16
|12
|38
|3
|Флорида
|29
|17
|12
|36
|4
|Детройт
|30
|15
|15
|34
|5
|Тампа-Бэй
|31
|14
|17
|33
|6
|Монреаль
|30
|13
|17
|30
|7
|Баффало
|32
|13
|19
|29
|8
|Оттава
|25
|11
|14
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|29
|18
|11
|38
|2
|Даллас
|29
|17
|12
|38
|3
|Колорадо
|30
|18
|12
|38
|4
|Нэшвилл
|31
|18
|13
|36
|5
|Аризона
|30
|15
|15
|32
|6
|Сент-Луис
|30
|15
|15
|31
|7
|Миннесота
|28
|12
|16
|28
|8
|Чикаго
|29
|9
|20
|19
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|31
|20
|11
|45
|2
|Ванкувер
|31
|20
|11
|42
|3
|Лос-Анджелес
|26
|16
|10
|36
|4
|Эдмонтон
|27
|13
|14
|27
|5
|Калгари
|30
|11
|19
|27
|6
|Сиэтл
|31
|10
|21
|27
|7
|Сан-Хосе
|30
|9
|21
|21
|8
|Анахайм
|29
|10
|19
|20
|17.12
|03:00
|
Бостон – Рейнджерс
|1 : 2 ОТ
|17.12
|03:00
|
Филадельфия – Детройт
|1 : 0
|17.12
|03:00
|
Монреаль – Айлендерс
|5 : 3
|17.12
|03:00
|
Торонто – Питтсбург
|7 : 0
|17.12
|03:00
|
Коламбус – Нью-Джерси
|3 : 6
|17.12
|03:00
|
Виннипег – Колорадо
|6 : 2
|17.12
|04:00
|
Сент-Луис – Даллас
|4 : 3 ОТ
|17.12
|04:00
|
Нэшвилл – Вашингтон
|3 : 1
|17.12
|05:00
|
Аризона – Баффало
|2 : 0
|17.12
|06:00
|
Эдмонтон – Флорида
|- : -
|17.12
|06:00
|
Калгари – Тампа-Бэй
|4 : 2
|17.12
|06:00
|
Сиэтл – Лос-Анджелес
|- : -
|17.12
|23:00
|
Чикаго – Ванкувер
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|30
|50
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|30
|43
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|29
|42
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|27
|23
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|31
|22
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|30
|20
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Мартин Джонс
Торонто
|3
|1.85
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87