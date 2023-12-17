«Калгари» победил «Тампу»: Шарангович забил победный гол, у Кучерова две передачи

«Калгари» победил «Тампа-Бэй» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Форвард «Молний» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. Российский нападающий является лучшим бомбардиром сезона-2023/24 в НХЛ, набрав 52 очка в 31 встрече.

Белорусский нападающий «Калгари» Егор Шарангович забросил 11-ю шайбу в сезоне. Его гол стал победным для «Огоньков» в этой встрече. Шарангович забил в пятой игре кряду.

«Флеймз» прервал серию поражений из четырех матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Тампа-Бэй» — 4:2 (0:0, 3:0, 1:2)

Голы: Грир — 5 (Андерссон, Хэнифин), 22:30 — 1:0. Уигар — 8 (Манджапане, Коулмэн), 26:17 — 2:0. Шарангович — 11 (Истерли, Линдхольм), 27:00 — 3:0. Пойнт — 14 (Кучеров), 44:10 — 3:1. Стэмкос — 15 (бол., Кучеров, Хедман), 45:40 — 3:2. Зари — 7 (Истерли), 51:42 — 4:2.

Вратари: Владарж — Василевский (56:18 — 58:11, 58:19 — 59:45).

Штраф: 9 — 9.

Броски: 26 (8+12+6) — 33 (6+10+17).

Наши: — - Кучеров (22.41/6/0), Сергачев (21.42/1/-1).

17 декабря. Калгари. Scotiabank Saddledome.