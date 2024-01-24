Дубль Сильверберга принес «Анахайму» победу над «Баффало»
«Анахайм» дома обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.
У хозяев дубль оформил Якоб Сильверберг. У гостей голы забивали Джордана Гринуэя и Кайла Окпосо.
«Анахайм» прервал серию из трех поражений. «Дакс» с 33 очками занимают 14-е место в турнирной таблице Западной конференции.
«Баффало» с 44 очками — на 14-й строчке таблицы «Востока».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Баффало» — 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)
Голы: Сильферберг — 3 (Гудас, Фаулер), 5:51 — 1:0. С. Кэррик — 7 (бол., Зеллвегер, Терри), 23:37 — 2:0. Сильферберг — 4 (Мактавиш), 24:30 — 3:0. Гринуэй — 5 (бол., Далин, Козенс), 54:41 — 3:1. Окпосо — 9 (Томпсон, Гринуэй), 57:04 — 3:2. Хенрик — 14 (п.в., Ватрано, Фаулер), 58:51 — 4:2.
Вратари: Гибсон — Луукконен (54:14 — 54:41, 56:03 — 57:04, 57:37 — 58:51).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 36 (8+19+9) — 30 (9+6+15).
Наши: Любушкин (14.02/0/0) — -.
24 января. Анахайм. Honda Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|46
|29
|17
|60
|2
|Филадельфия
|48
|25
|23
|56
|3
|Каролина
|45
|25
|20
|55
|4
|Нью-Джерси
|45
|24
|21
|51
|5
|Айлендерс
|47
|20
|27
|51
|6
|Вашингтон
|45
|22
|23
|50
|7
|Питтсбург
|44
|21
|23
|48
|8
|Коламбус
|46
|14
|32
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|46
|29
|17
|67
|2
|Флорида
|46
|28
|18
|60
|3
|Тампа-Бэй
|48
|25
|23
|55
|4
|Торонто
|45
|23
|22
|54
|5
|Детройт
|47
|24
|23
|53
|6
|Монреаль
|47
|19
|28
|45
|7
|Баффало
|47
|20
|27
|44
|8
|Оттава
|43
|18
|25
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|45
|30
|15
|64
|2
|Колорадо
|47
|30
|17
|63
|3
|Даллас
|47
|28
|19
|62
|4
|Нэшвилл
|47
|25
|22
|51
|5
|Аризона
|45
|23
|22
|49
|6
|Сент-Луис
|45
|23
|22
|48
|7
|Миннесота
|47
|21
|26
|47
|8
|Чикаго
|47
|14
|33
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|47
|32
|15
|68
|2
|Вегас
|48
|28
|20
|62
|3
|Эдмонтон
|43
|27
|16
|55
|4
|Лос-Анджелес
|44
|22
|22
|53
|5
|Сиэтл
|46
|19
|27
|47
|6
|Калгари
|47
|21
|26
|47
|7
|Анахайм
|47
|16
|31
|33
|8
|Сан-Хосе
|47
|12
|35
|28
|24.01
|03:00
|
Филадельфия – Тампа-Бэй
|3 : 6
|24.01
|03:00
|
Детройт – Даллас
|4 : 5
|24.01
|03:00
|
Монреаль – Оттава
|1 : 4
|24.01
|03:30
|
Айлендерс – Вегас
|2 : 3
|24.01
|04:00
|
Миннесота – Вашингтон
|5 : 3
|24.01
|05:00
|
Эдмонтон – Коламбус
|4 : 1
|24.01
|05:00
|
Калгари – Сент-Луис
|3 : 4
|24.01
|06:00
|
Анахайм – Баффало
|4 : 2
|24.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Рейнджерс
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|47
|80
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|47
|77
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|46
|67
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|44
|38
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|46
|34
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|47
|31
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|8
|1.76