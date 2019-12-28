«Калгари» победил «Эдмонтон», «Чикаго» обыграл «Айлендерс»

«Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Калгари» — 1:5. 3 (1+2) очка набрал форвард «огоньков» Эндрю Манджапане.

В параллельной встрече «Чикаго» дома обыграл «Айлендерс» — 5:2. Голкипер «островитян» Семен Варламов отразил 17 бросков из 19 после того, как заменил Тобиаса Грайсса в середине первого периода.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Калгари» — 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Голы: Манджапане — 8 (Линдхольм), 0:11 — 0:1. Ткачак — 15 (Манджапане), 11:39 — 0:2. Макдэвид — 22 (Нерс), 14:26 — 1:2. Монахэн — 12 (Годро, Броди), 21:08 — 1:3. Линдхольм — 16 (Манджапане, Броди), 36:54 — 1:4. Баклунд — 5 (мен., Фролик, Джиордано), 40:57 — 1:5.

Вратари: Коскинен (Смит, 36:54) — Риттих.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 29 (10+10+9) — 31 (11+14+6).

Наши: — - -.

28 декабря. Эдмонтон. Rogers Place.

«Чикаго» — «Айлендерс» — 5:2 (3:1, 0:0, 2:1)

Голы: Джонстон — 3 (Бэйли, Ледди), 5:50 — 0:1. Джилберт — 1 (Стром, Кит), 7:34 — 1:1. Кубалик — 11 (Кейн), 9:46 — 2:1. Дебринкэт — 9 (Стром, Кит), 11:56 — 3:1. Тэйвз — 9, 40:50 — 4:1. Хаймор — 1 (Кемпф), 43:03 — 5:1. Сизикас — 6 (мен., Кюнхакль, Пелеч), 56:32 — 5:2.

Вратари: Ленер — Грайсс (Варламов, 11:56).

Штраф: 14 — 18.

Броски: 30 (13+8+9) — 40 (14+16+10).

Наши: — - -.

28 декабря. Чикаго. United Center.