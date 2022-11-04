«Нэшвилл» обыграл «Калгари»

«Нэшвилл» одержал победу над «Калгари» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Для «Флэймз» это поражение стало третьим подряд.

«Калгари» идет на 9-м месте в Западаной конференции — 10 очков. «Нэшвилл» располагается на 11-й строчке — 9 очков.