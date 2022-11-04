Василевский признан первой звездой матча «Тампа-Бэй» — «Каролина», Наместников — второй

Пресс-служба НХЛ назвала тройку лучших игроков матча регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» — «Каролина» (3:4).

Первой звездой встречи признан российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский. 28-летний россиянин отразил 52 из 55 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал форвард Владислав Наместников, который сделал 2 броска по воротам соперника и 4 силовые приема.

Замкнул тройку форвард «Харрикейнз» Мартин Нечас, на счету которого одна заброшенная шайба.