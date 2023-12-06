«Миннесота» обыграла «Калгари». Капризов набрал 2 очка
«Миннесота» обыграла «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Уайлд» одержали четвертую победу подряд.
Российский нападающий Кирилл Капризов забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Его признали второй звездой встречи.
«Миннесота» набрала 22 очка и занимает 11-е место в Западной конференции. «Флэймз» идут на 10-й строчке — 23 очка.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Миннесота» — 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)
Голы: Фолиньо — 3 (Болди), 1:26 — 0:1. Капризов — 8 (Росси, Зуккарелло), 20:45 — 0:2. Болди — 4, 21:30 — 0:3. Баклунд — 6 (Уигар, Андерссон), 26:51 — 1:3. Болди — 5 (бол., Капризов, Сперджен), 33:58 — 1:4. Зари — 4 (Соловьев, Кадри), 41:37 — 2:4. Эрикссон Эк — 12 (Юханссон), 46:49 — 2:5.
Вратари: Владарж (Вольф, 21:30) — Густавссон.
Штраф: 13 — 13.
Броски: 30 (5+10+15) — 29 (13+12+4).
Наши: — - Капризов (21.37/5/+1).
6 декабря. Калгари. Scotiabank Saddledome.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|24
|18
|6
|37
|2
|Каролина
|24
|14
|10
|29
|3
|Филадельфия
|25
|13
|12
|28
|4
|Айлендерс
|24
|10
|14
|27
|5
|Вашингтон
|22
|12
|10
|26
|6
|Питтсбург
|24
|11
|13
|25
|7
|Нью-Джерси
|22
|11
|11
|23
|8
|Коламбус
|27
|8
|19
|21
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|24
|17
|7
|37
|2
|Детройт
|24
|14
|10
|31
|3
|Флорида
|24
|14
|10
|30
|4
|Торонто
|22
|12
|10
|28
|5
|Тампа-Бэй
|26
|11
|15
|27
|6
|Монреаль
|25
|11
|14
|25
|7
|Баффало
|26
|10
|16
|22
|8
|Оттава
|20
|10
|10
|20
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|25
|16
|9
|34
|2
|Даллас
|23
|14
|9
|31
|3
|Виннипег
|24
|14
|10
|30
|4
|Аризона
|24
|13
|11
|28
|5
|Сент-Луис
|24
|13
|11
|27
|6
|Нэшвилл
|25
|13
|12
|26
|7
|Миннесота
|23
|9
|14
|22
|8
|Чикаго
|24
|7
|17
|15
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|26
|16
|10
|37
|2
|Лос-Анджелес
|22
|15
|7
|33
|3
|Ванкувер
|25
|16
|9
|33
|4
|Калгари
|25
|10
|15
|23
|5
|Сиэтл
|26
|8
|18
|22
|6
|Анахайм
|25
|10
|15
|20
|7
|Эдмонтон
|22
|9
|13
|19
|8
|Сан-Хосе
|26
|7
|19
|16
|6.12
|03:00
|
Оттава – Рейнджерс
|6 : 2
|6.12
|03:00
|
Баффало – Детройт
|3 : 5
|6.12
|03:00
|
Коламбус – Лос-Анджелес
|3 : 4 ОТ
|6.12
|03:30
|
Айлендерс – Сан-Хосе
|4 : 5 ОТ
|6.12
|04:30
|
Чикаго – Нэшвилл
|3 : 4 Б
|6.12
|05:00
|
Колорадо – Анахайм
|3 : 2
|6.12
|05:00
|
Калгари – Миннесота
|2 : 5
|6.12
|06:00
|
Ванкувер – Нью-Джерси
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|25
|42
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|24
|37
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|24
|36
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|25
|17
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|25
|16
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|24
|16
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|5
|1.61
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87