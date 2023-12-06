«Миннесота» обыграла «Калгари». Капризов набрал 2 очка

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«Миннесота» обыграла «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Уайлд» одержали четвертую победу подряд.

Российский нападающий Кирилл Капризов забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Его признали второй звездой встречи.

«Миннесота» набрала 22 очка и занимает 11-е место в Западной конференции. «Флэймз» идут на 10-й строчке — 23 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Миннесота» — 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)

Голы: Фолиньо — 3 (Болди), 1:26 — 0:1. Капризов — 8 (Росси, Зуккарелло), 20:45 — 0:2. Болди — 4, 21:30 — 0:3. Баклунд — 6 (Уигар, Андерссон), 26:51 — 1:3. Болди — 5 (бол., Капризов, Сперджен), 33:58 — 1:4. Зари — 4 (Соловьев, Кадри), 41:37 — 2:4. Эрикссон Эк — 12 (Юханссон), 46:49 — 2:5.

Вратари: Владарж (Вольф, 21:30) — Густавссон.

Штраф: 13 — 13.

Броски: 30 (5+10+15) — 29 (13+12+4).

Наши: — - Капризов (21.37/5/+1).

6 декабря. Калгари. Scotiabank Saddledome.