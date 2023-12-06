«Чикаго» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ
«Нэшвилл» обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
«Нэшвилл» занимает девятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 26 очками в 25 матчах. «Чикаго» идет на последней, 16-й строчке с 15 очками в 24 играх.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|24
|18
|6
|37
|2
|Каролина
|24
|14
|10
|29
|3
|Филадельфия
|25
|13
|12
|28
|4
|Айлендерс
|24
|10
|14
|27
|5
|Вашингтон
|22
|12
|10
|26
|6
|Питтсбург
|24
|11
|13
|25
|7
|Нью-Джерси
|22
|11
|11
|23
|8
|Коламбус
|27
|8
|19
|21
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|24
|17
|7
|37
|2
|Детройт
|24
|14
|10
|31
|3
|Флорида
|24
|14
|10
|30
|4
|Торонто
|22
|12
|10
|28
|5
|Тампа-Бэй
|26
|11
|15
|27
|6
|Монреаль
|25
|11
|14
|25
|7
|Баффало
|26
|10
|16
|22
|8
|Оттава
|20
|10
|10
|20
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|25
|16
|9
|34
|2
|Даллас
|23
|14
|9
|31
|3
|Виннипег
|24
|14
|10
|30
|4
|Аризона
|24
|13
|11
|28
|5
|Сент-Луис
|24
|13
|11
|27
|6
|Нэшвилл
|25
|13
|12
|26
|7
|Миннесота
|22
|8
|14
|20
|8
|Чикаго
|24
|7
|17
|15
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|26
|16
|10
|37
|2
|Лос-Анджелес
|22
|15
|7
|33
|3
|Ванкувер
|25
|16
|9
|33
|4
|Калгари
|24
|10
|14
|23
|5
|Сиэтл
|26
|8
|18
|22
|6
|Анахайм
|25
|10
|15
|20
|7
|Эдмонтон
|22
|9
|13
|19
|8
|Сан-Хосе
|26
|7
|19
|16
Результаты / календарь
26.11
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3.12
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5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
10.12
11.12
|6.12
|03:00
|
Оттава – Рейнджерс
|6 : 2
|6.12
|03:00
|
Баффало – Детройт
|3 : 5
|6.12
|03:00
|
Коламбус – Лос-Анджелес
|3 : 4 ОТ
|6.12
|03:30
|
Айлендерс – Сан-Хосе
|4 : 5 ОТ
|6.12
|04:30
|
Чикаго – Нэшвилл
|3 : 4 Б
|6.12
|05:00
|
Колорадо – Анахайм
|3 : 2
|6.12
|05:00
|
Калгари – Миннесота
|- : -
|6.12
|06:00
|
Ванкувер – Нью-Джерси
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|25
|42
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|24
|37
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|24
|36
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|25
|17
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|25
|16
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|24
|16
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|5
|1.61
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87
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