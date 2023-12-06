«Чикаго» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

«Нэшвилл» обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Нэшвилл» занимает девятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 26 очками в 25 матчах. «Чикаго» идет на последней, 16-й строчке с 15 очками в 24 играх.