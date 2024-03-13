«Колорадо» выиграл у «Калгари». Маккиннон набрал 2 очка

«Колорадо» на выезде обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Эвеланш» одержали четвертую победу подряд.

Российский нападающий гостей Валерий Ничушкин забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Он был признан второй звездой встречи.

«Колорадо» набрал 87 очков и занимает 4-е место в Западной конференции. «Калгари» идет на 12-й строчке — 67 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Колорадо» — 2:6 (2:1, 0:5, 0:0)

Голы: Рантанен — 32 (бол., Ничушкин, Маккиннон), 2:05 — 0:1. Мироманов — 1 (Кадри, Поспишил), 3:24 — 1:1. Дуэр — 2 (Юбердо, Пачал), 6:46 — 2:1. Мэнсон — 7 (Уокер, Кольяно), 24:52 — 2:2. Маккиннон — 41 (Ничушкин, Рантанен), 25:50 — 2:3. Ничушкин — 24 (Рантанен, Тэйвз), 27:53 — 2:4. Миттельштадт — 15 (Духайм, Тэйвз), 34:10 — 2:5. Рантанен — 33 (Макар), 39:14 — 2:6.

Вратари: Владарж (Вольф, 40:00) — Аннунен.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 28 (9+10+9) — 38 (19+16+3).

Наши: Мироманов (19.50/8/0), Охотюк (8.23/0/0) — Ничушкин (21.03/4/+3), Тренин (15.22/1/0).

13 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome.