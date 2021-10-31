Безголевая серия Капризова продлилась до 8 матчей

Безголевая серия нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова продлилась до 8 матчей.

В игре регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (1:4) Капризов не отметился результативными действиями. Россиянин провел на льду 19 минут и 36 секунд, коэффициент полезности — «-1».

В сезоне-2021/22 Капризов сделал 6 результативных передач в 8 матчах.

В прошлом сезоне форвард набрал 51 (27+24) очко в 55 играх регулярного чемпионата и получил «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона. В сентябре этого года Капризов подписал новый контракт с «Миннесотой» на 5 лет, по которому он должен заработать 45 миллионов долларов.