«Калгари» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Эдмонтону» — 2:4. Игра прошла 7 апреля.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Калгари» с 73 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Эдмонтон» с 99 очками — на пятой строчке.