Голкипер Варламов вышел на четвертое место в истории «Айлендерс» по матчам на ноль

«Айлендерс» обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

Голкипер хозяев Семен Варламов не пропустил ни одной шайбы, отразив 40 бросков. Для него это 3-й матч на ноль в сезоне и 41-й в НХЛ, из которых 16 за «Айлендерс».

Таким образом, россиянин вышел на четвертое место по «сухим» матчам в истории «Айлендерс», сравнявшись с Риком Дипьетро.

Клубный рекорд принадлежит Гленну Решу — 25. Второе место занимает Билли Смит (22), третье — Илья Сорокин (18).