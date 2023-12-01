«Аризона» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

«Аризона» обыграла «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Аризона» вышла на восьмое место в таблице Западной конференции с 24 очками в 22 матчах.

«Колорадо» занимает вторую строчку с 31 очком в 22 играх.