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«Калгари» обыграл «Чикаго». Задоров не набрал очков

07:32
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«Калгари» выиграл у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Флэймз» одержали четвертую победу подряд.

Российский защитник Никита Задоров сыграл 17 минут, но результативными действиями не отметлися.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Чикаго» — 5:2 (2:1, 0:1, 3:0)

Голы: Дюбе — 2 (Андерссон, Хэнифин), 1:19 — 1:0. Хагель — 6 (Карпентер, Р. Джонсон), 8:57 — 1:1. Лучич — 5 (Ричардсон), 13:06 — 2:1. Р. Джонсон — 1, 23:51 — 2:2. Ткачак — 9 (Андерссон, Линдхольм), 54:25 — 3:2. Льюис — 2 (п.в.), 58:39 — 4:2. Годро — 9 (п.в., Линдхольм), 59:34 — 5:2.

Вратари: Маркстрем — Флери (57:48 — 58:39, 59:04 — 59:34).

Штраф: 7 — 5.

Броски: 39 (13+14+12) — 21 (7+8+6).

Наши: Задоров (17.20/0/0) — -.

24 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome.

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Евгений Козинов все материалы автора
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