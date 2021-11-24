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Гол Гурьянова и голевая Радулова помогли «Далласу» обыграть «Эдмонтон»

07:08
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«Даллас» выиграл у «Эдмонтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Старз» одержали вторую победу кряду.

Российский защитник Денис Гурьянов отметился заброшенной шайбой. Его соотечественник и одноклубник Александр Радулов сделал голевую передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Эдмонтон» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Хинтц — 6 (бол., Радулов, Клингберг), 10:59 — 1:0. Робертсон — 4 (бол., Хинтц, Клингберг), 15:59 — 2:0. Гурьянов — 3 (Клингберг, Хейсканен), 29:27 — 3:0. Маклеод — 3 (Драйзайтль, Пулюярви), 30:35 — 3:1. Гленденинг — 5 (Сутер, Кивиранта), 48:19 — 4:1.

Вратари: Эттингер — Скиннер.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 33 (12+9+12) — 21 (6+9+6).

Наши: Гурьянов (14.54/5/+1), Радулов (17.43/4/-1) — -.

24 ноября. Даллас. American Airlines Center.

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Евгений Козинов все материалы автора
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