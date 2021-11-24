Гол Гурьянова и голевая Радулова помогли «Далласу» обыграть «Эдмонтон»
07:08
«Даллас» выиграл у «Эдмонтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Старз» одержали вторую победу кряду.
Российский защитник Денис Гурьянов отметился заброшенной шайбой. Его соотечественник и одноклубник Александр Радулов сделал голевую передачу.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Эдмонтон» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Голы: Хинтц — 6 (бол., Радулов, Клингберг), 10:59 — 1:0. Робертсон — 4 (бол., Хинтц, Клингберг), 15:59 — 2:0. Гурьянов — 3 (Клингберг, Хейсканен), 29:27 — 3:0. Маклеод — 3 (Драйзайтль, Пулюярви), 30:35 — 3:1. Гленденинг — 5 (Сутер, Кивиранта), 48:19 — 4:1.
Вратари: Эттингер — Скиннер.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 33 (12+9+12) — 21 (6+9+6).
Наши: Гурьянов (14.54/5/+1), Радулов (17.43/4/-1) — -.
24 ноября. Даллас. American Airlines Center.
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