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Макдэвид впервые с апреля 2021 года не набрал очков в матче регулярки НХЛ

08:12
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«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Далласу» со счетом 1:4.

Форвард «Ойлерз» Коннор Макдэвид не отметился результативными действиями. Последний раз 24-летний канадец не набирал очки в матче регулярного чемпионата 30 апреля 2021 года против «Калгари» (1:3).

В текущем сезоне Макдэвид провел 18 матчей, в которых набрал 32 (12+20) очка.

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Сергей Разин все материалы автора
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