Макдэвид впервые с апреля 2021 года не набрал очков в матче регулярки НХЛ

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Далласу» со счетом 1:4.

Форвард «Ойлерз» Коннор Макдэвид не отметился результативными действиями. Последний раз 24-летний канадец не набирал очки в матче регулярного чемпионата 30 апреля 2021 года против «Калгари» (1:3).

В текущем сезоне Макдэвид провел 18 матчей, в которых набрал 32 (12+20) очка.