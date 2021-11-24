Макдэвид впервые с апреля 2021 года не набрал очков в матче регулярки НХЛ
08:12
«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Далласу» со счетом 1:4.
Форвард «Ойлерз» Коннор Макдэвид не отметился результативными действиями. Последний раз 24-летний канадец не набирал очки в матче регулярного чемпионата 30 апреля 2021 года против «Калгари» (1:3).
В текущем сезоне Макдэвид провел 18 матчей, в которых набрал 32 (12+20) очка.
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