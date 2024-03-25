«Калгари» уступил «Баффало», несмотря на голевую передачу Мироманова

«Баффало» на выезде обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У гостей забили Пейтон Кребс, Джон-Джейсон Петерка, Тейдж Томпсон и Коннор Клифтон. Томпсон и Клифтон забросили свои шайбы в пустые ворота.

Единственный гол хозяев на счету Джонатана Юбердо, которому ассистировали белорус Егор Шарангович и россиянин Даниил Мироманов.

«Калгари» занимает 11-е место в таблице Западной конференции НХЛ с 71 очком в 70 матчах.

«Баффало» идет на 12-й строчке «Востока» с 73 очками в 72 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Баффало» — 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)

Голы: Кребс — 4 (Роусек), 4:53 — 0:1. Юбердо — 11 (бол., Шарангович, Мироманов), 30:35 — 1:1. Петерка — 24 (Томпсон, Так), 51:04 — 1:2. Томпсон — 22 (п.в.), 59:15 — 1:3. Клифтон — 3 (п.в., Луукконен), 59:58 — 1:4.

Вратари: Вольф (57:38 — 58:38, 58:44 — 59:15, 59:29 — 59:58) — Луукконен.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 33 (11+10+12) — 29 (11+8+10).

Наши: Кузьменко (16.25/2/-2), Мироманов (22.22/1/-2) — -.

25 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome.