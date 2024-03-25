Дубль Ньюхука помог «Монреалю» выиграть у «Сиэтла»

«Монреаль» на выезде обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

У гостей сделал дубль Алекс Ньюхук, по одному голу у Ника Сузуки, Кайдена Гуле и Майкл Мэтисон. Единственную шайбу хозяев забросил Джордан Эберле.

«Монреаль» занимает 15-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 64 очками в 70 матчах.

«Сиэтл» идет на 12-й строчке «Запада» с 69 очками в 70 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Монреаль» — 1:5 (0:4, 1:1, 0:0)

Голы: Гуле — 6 (Кофилд, Сузуки), 4:18 — 0:1. Ньюхук — 11 (Гуле, Пеццетта), 6:22 — 0:2. Сузуки — 28 (Харрис, Слафковски), 17:33 — 0:3. Ньюхук — 12 (Галлахер, Гуле), 18:00 — 0:4. Эберле — 16 (Борген, Олексяк), 20:56 — 1:4. Мэтисон — 10 (мен.), 33:16 — 1:5.

Вратари: Грубауэр (Даккорд, 18:00) — Примо.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 37 (10+17+10) — 17 (7+8+2).

25 марта. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.