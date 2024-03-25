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Сегодня, 06:10

«Тампа» победила «Анахайм» в овертайме, Кучеров прервал 13-матчевую результативную серию

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Никита Кучеров (слева) и Густав Линдстрем.
Фото USA Today Sports

«Тампа-Бэй» на выезде победила «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

В основное время у хозяев забили Росс Джонстон и Павел Минтюков, у гостей отличились Энтони Даклер и Люк Гленденинг.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Лайтнинг» Энтони Чирелли.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров прервал свою длительную результативную серию. Россиянин набирал минимум одно очко в 13 предыдущих матчах своей команды. При этом Кучеров продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ-2023/24, у него 123 (41+82) очка в 70 матчах.

«Тампа-Бэй» занимает шестое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 85 очками в 71 матче.

«Анахайм» идет на 14-й строчке «Запада» с 52 очками в 71 игре.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Тампа-Бэй» — 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Джонстон — 1 (Сильферберг, Майерс), 13:49 — 1:0. Дюклер — 21 (Пербикс), 27:50 — 1:1. Гленденинг — 10 (Уотсон, Жанно), 37:00 — 1:2. Минтюков — 4 (Джонс, Лисон), 42:36 — 2:2. Чирелли — 16 (Хагель), 60:59 — 2:3.

Вратари: Достал — Йоханссон.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 32 (8+12+12+0) — 28 (5+11+10+2).

Наши: Минтюков (21.39/5/0) — Кучеров (22.23/5/0).

25 марта. Анахайм. Honda Center.

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 71 47 24 98
2 Каролина 72 45 27 97
3 Филадельфия 72 36 36 81
4 Вашингтон 70 35 35 79
5 Айлендерс 71 30 41 75
6 Нью-Джерси 72 35 37 74
7 Питтсбург 70 30 40 70
8 Коламбус 71 23 48 58
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 71 46 25 97
2 Бостон 72 41 31 97
3 Торонто 70 40 30 89
4 Тампа-Бэй 71 39 32 85
5 Детройт 71 36 35 78
6 Баффало 72 34 38 73
7 Оттава 70 30 40 64
8 Монреаль 70 26 44 64
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 71 46 25 97
2 Даллас 72 44 28 97
3 Виннипег 71 44 27 93
4 Нэшвилл 71 42 29 88
5 Сент-Луис 71 38 33 79
6 Миннесота 71 34 37 77
7 Аризона 71 29 42 63
8 Чикаго 71 20 51 45
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 71 45 26 98
2 Эдмонтон 69 42 27 88
3 Лос-Анджелес 70 37 33 85
4 Вегас 70 38 32 83
5 Калгари 70 33 37 71
6 Сиэтл 70 28 42 69
7 Анахайм 71 24 47 52
8 Сан-Хосе 70 16 54 40
Результаты / календарь
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29.03
30.03
25.03 00:00
Айлендерс – Нью-Джерси
 0 : 4
25.03 01:00
Филадельфия – Флорида
 1 : 4
25.03 01:00
Оттава – Эдмонтон
 5 : 3
25.03 01:00
Каролина – Торонто
 2 : 1
25.03 03:00
Аризона – Даллас
 2 : 4
25.03 03:30
Анахайм – Тампа-Бэй
 2 : 3 ОТ
25.03 04:00
Сиэтл – Монреаль
 1 : 5
25.03 04:00
Калгари – Баффало
 1 : 4
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 70 123
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 71 122
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 67 117
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 69 58
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 68 52
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 71 50
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Энтони Столарз

Энтони Столарз

Флорида

 22 1.96
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