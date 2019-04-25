"Вашингтон" проиграл "Каролине" в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3:4 2ОТ). Счет в серии стал: 3-4 в пользу "Харрикейнз". Победную шайбу забросил нападающий Брок Макгинн.

Российский нападающий "Кэпиталз" Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой, а его одноклубники и соотечественники Александр Овечкин и Дмитрий Орлов записали в свой актив по одной голевой передаче.

В четвертьфинале Кубка Стэнли "Каролина" сыграет с "Айлендерс".

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