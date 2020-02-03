Как начать худеть? Мотивационный пост и супер фото от жены Ковальчука

Жена нападающего «Монреаля» Илья Ковальчука Николь Ковальчук поделилась в Instagram, как привести себя в хорошую форму.

— Сколько раз вы говорили себе: «С понедельника обязательно начну тренироваться и правильно питаться». — Но этот день не наступает... Вот вам несколько советов как начать: сосредоточьтесь на подцелях.

Во-первых, какой бы ни была ваша цель с точки зрения физического благополучия, научитесь сосредотачиваться на небольших улучшениях, а не на конечной цели. Если вам нужны месяцы тренировок для достижения определенного веса или показателей, вам будет легко потерять мотивацию. Однако постановка промежуточных целей поможет вам сохранить мотивацию и даст вам возможность отметить ваши результаты.

Делайте фото до/после. Отслеживание ваших тренировок и результатов с точки зрения времени, веса, выносливости и ощущений — хороший способ постоянно осознавать, что мы сделали и что нам еще предстоит сделать.

Поощряйте себя. Всегда старайтесь получать удовольствие от того, что делаете. Если цель, которую вы поставили перед собой, заставит вас радоваться, то секрет, чтобы достичь ее как можно быстрее, состоит в том, чтобы наслаждаться каждым шагом на этом пути. Наслаждение и радость в стремлении к физическому благополучию имеет фундаментальное значение для поддержания нашей мотивации на высоком уровне!