Нападающий «Колорадо» стал лучшим игроком недели в НХЛ

Нападающий «Колорадо» Назем Кадри стал лучшим игроком недели в НХЛ. В четырех матчах он набрал 8 (3+5) очков.

Второй звездой был выбран голкипер «Каролины» Фредерик Андерсен. Датчанин выиграл три матча, пропуская в среднем 1,91 шайбы.

Третьей звездой выбран нападающий Джонни Годро из «Калгари». В 4 матчах на его счету 8 (2+6) очков.