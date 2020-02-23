Из-за травмы голкиперов «Каролины» в воротах играет 42-летний водитель ледового комбайна
05:35
Во время матча регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» — «Каролина» оба вратаря гостей Петр Мразек и Джеймс Раймер получили травмы и не сумели продолжить игру. В ворота встал 42-летний водитель ледового комбайна Дэйв Эйрс. Для него это дебют в НХЛ.
42-year-old Dave Ayres will take the ice as our emergency back up goalie— Carolina Hurricanes (@Canes) February 23, 2020
Ayres served as EBUG for the Charlotte Checkers on Feb. 1 against the Marlies
На данный момент в матче третий период. «Каролина» ведет со счетом 6:3.
The emergency backup goalie is in!— Hockey Night in Canada (@hockeynight) February 23, 2020
David Ayres, a Toronto Marlies Zamboni driver, makes his @NHL debut ?? pic.twitter.com/MqBDYoA5dB
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