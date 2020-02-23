Из-за травмы голкиперов «Каролины» в воротах играет 42-летний водитель ледового комбайна

Во время матча регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» — «Каролина» оба вратаря гостей Петр Мразек и Джеймс Раймер получили травмы и не сумели продолжить игру. В ворота встал 42-летний водитель ледового комбайна Дэйв Эйрс. Для него это дебют в НХЛ.

42-year-old Dave Ayres will take the ice as our emergency back up goalie



Ayres served as EBUG for the Charlotte Checkers on Feb. 1 against the Marlies — Carolina Hurricanes (@Canes) February 23, 2020

На данный момент в матче третий период. «Каролина» ведет со счетом 6:3.