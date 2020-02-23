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Из-за травмы голкиперов «Каролины» в воротах играет 42-летний водитель ледового комбайна

05:35
Дэйв Эйрс. Фото Sports Nation.
Дэйв Эйрс. Фото Sports Nation.
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Во время матча регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» — «Каролина» оба вратаря гостей Петр Мразек и Джеймс Раймер получили травмы и не сумели продолжить игру. В ворота встал 42-летний водитель ледового комбайна Дэйв Эйрс. Для него это дебют в НХЛ.

На данный момент в матче третий период. «Каролина» ведет со счетом 6:3.

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