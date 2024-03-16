Копитар обошел Гретцки по количеству матчей с 2+ голами в истории «Лос-Анджелеса»

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» (5:0).

Дубль в этой встрече оформил форвард Анже Копитар. 36-летний словенец провел 46-й матч с 2 или более голами за «Кингз» и обошел по этомк показателю Уэйна Гретцки, у которого 45 игр.

В текущем сезоне Копитар провел 66 матчей в НХЛ, в которых набрал 55 (20+35) очков.