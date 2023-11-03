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Сегодня, 10:46

Источник: владелец «Оттавы» продал долю в «Монреале» за рекордные 2,5 миллиарда долларов

Виктория Кравченко
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Владелец «Оттавы» Майкл Андлауэр продал свою долю в «Монреале», сообщает на Sportico. Он владел 10 процентами.

Семья Молсонов, владеющая контрольным пакетом акций «Монреаля», воспользовалась правом преимущественного права выкупа доли Андлауэра. Сумма сделки составила рекордные 2,5 миллиарда долларов. Он был обязан продать свою долю в «Монреале» в рамках соглашения.

Андлауэр — основатель и генеральный директор Andlauer Healthcare Group, был миноритарным владельцем «Канадиенс» с 2009 года.
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Оттава Сенаторз
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«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
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Варламов стал третьим российским вратарем с 40+ матчами на ноль в НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 10 8 2 16
2 Нью-Джерси 9 6 3 13
3 Айлендерс 9 5 4 12
4 Каролина 11 6 5 12
5 Коламбус 10 4 6 10
6 Вашингтон 9 4 5 9
7 Филадельфия 10 4 6 9
8 Питтсбург 9 3 6 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 10 9 1 19
2 Детройт 11 6 5 13
3 Торонто 10 5 5 12
4 Монреаль 10 5 5 12
5 Флорида 9 5 4 11
6 Тампа-Бэй 10 4 6 11
7 Баффало 10 5 5 10
8 Оттава 9 4 5 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 9 7 2 15
2 Колорадо 9 7 2 14
3 Аризона 10 5 5 11
4 Виннипег 10 4 6 10
5 Нэшвилл 10 4 6 8
6 Миннесота 10 3 7 8
7 Сент-Луис 8 3 5 7
8 Чикаго 9 3 6 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 11 10 1 21
2 Ванкувер 10 7 3 15
3 Лос-Анджелес 10 6 4 14
4 Анахайм 10 6 4 12
5 Сиэтл 11 4 7 10
6 Эдмонтон 9 2 7 5
7 Калгари 10 2 8 5
8 Сан-Хосе 10 0 10 1
Результаты / календарь
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5.11
6.11
7.11
8.11
3.11 02:00
Оттава – Лос-Анджелес
 2 : 3
3.11 02:00
Рейнджерс – Каролина
 2 : 1
3.11 02:00
Коламбус – Тампа-Бэй
 4 : 2
3.11 02:00
Детройт – Флорида
 0 : 2
3.11 02:00
Вашингтон – Айлендерс
0 : 3
3.11 02:00
Бостон – Торонто
 3 : 2 Б
3.11 03:00
Миннесота – Нью-Джерси
 3 : 5
3.11 04:00
Эдмонтон – Даллас
 3 : 4
3.11 05:00
Сиэтл – Нэшвилл
 4 : 2
3.11 05:00
Вегас – Виннипег
 5 : 2
3.11 05:00
Аризона – Монреаль
 3 : 2
3.11 05:30
Сан-Хосе – Ванкувер
 1 : 10
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 9 20
Элиас Петтерссон

Элиас Петтерссон

Ванкувер

 10 19
Йеспер Братт

Йеспер Братт

Нью-Джерси

 9 18
И Г
Алекс Дебринкэт

Алекс Дебринкэт

Детройт

 11 9
Фрэнк Ватрано

Фрэнк Ватрано

Анахайм

 10 9
Теуво Терявяйнен

Теуво Терявяйнен

Каролина

 11 8
И КН
Джонатан Куик

Джонатан Куик

Рейнджерс

 3 0.41
Иван Просветов

Иван Просветов

Колорадо

 2 0.88
Семен Варламов

Семен Варламов

Айлендерс

3 1
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