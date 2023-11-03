Источник: владелец «Оттавы» продал долю в «Монреале» за рекордные 2,5 миллиарда долларов

Владелец «Оттавы» Майкл Андлауэр продал свою долю в «Монреале», сообщает на Sportico. Он владел 10 процентами.

Семья Молсонов, владеющая контрольным пакетом акций «Монреаля», воспользовалась правом преимущественного права выкупа доли Андлауэра. Сумма сделки составила рекордные 2,5 миллиарда долларов. Он был обязан продать свою долю в «Монреале» в рамках соглашения.