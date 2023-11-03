Варламов стал третьим российским вратарем с 40+ матчами на ноль в НХЛ

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Вашингтон» — 3:0.

Вратарь «островитян» Семен Варламов отразил все 32 броска. 35-летний голкипер стал третьим россиянином с 40+ сухими матчами в НХЛ за 586 игр. Больше только у Евгения Набокова (59 в 697) и Николая Хабибулина (46 в 799). У вратаря «Флориды» Сергея Бобровского 39 матчей на ноль.

В текущем сезоне Варламов провел 3 матча, дважды сыграв на ноль и отразив 97,2 процента бросков при коэффициенте надежности 1.