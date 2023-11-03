Плющев — об индивидуальных достижениях Овечкина и Панарина: «Меня эти вопросы не очень интересуют»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что его не интересуют индивидуальные достижения российских игроков в НХЛ.

«Интересны ли мне результаты «Рейнджерс» и Панарина? Слежу за ними постольку-поскольку, ничего особенного от них не жду. Мне больше интересен наш чемпионат. Достижения российских хоккеистов за океаном? Статистика каждого игрока — это его история. Не считаю нужным комментировать эти вещи. Нападающий должен забивать. Это их работа. Как же Овечкин и рекорд Гретцки, Панарин и длительная серия с набранными очками? Меня эти вопросы не очень интересуют. Меня больше волнует уровень мастерства наших ребят и что они делают для своих команд», — цитирует Плющева Legalbet.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ 32-летний Панарин отметился пятью голами и 11 результативными передачами в 10 матчах. На счету 38-летнего Овечкина 8 (2+6) очков в 9 играх этого сезона.