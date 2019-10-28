Источник: у Тарасенко рецидив травмы левого плеча, но проблема не очень серьезная

Как уже сообщал «СЭ», нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (5:2). У 27-летнего россиянина рецидив травмы левого плеча, утверждает The Athletic.

Однако повреждение не является очень серьезным и нападающий не должен пропустить долгое время.

В апреле 2018 года Тарасенко сделали операцию на левом плече, после которой началось долгое восстановление. Спустя четыре месяца нападающий приступил к тренировкам на льду, а еще спустя полтора провел полноценный матч за «Блюз».

В нынешнем сезоне Владимир Тарасенко принял участие в 10 матчах, в которых набрал 10 (3+7) очков.

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