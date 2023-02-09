Тарасенко обменяют из «Сент-Луиса» в «Рейнджерс»

«Сент-Луис» обменивает российского нападающего Владимира Тарасенко в «Рейнджерс», сообщает журналист Франк Серавалли.

31-летний хоккеист выступает за «Блюз» с 2013 года. В текущем сезоне НХЛ Тарасенко сыграл в составе команды 38 матчей и набрал 29 (10+19) очков.

«Сент-Луис» занимает 11-е место в турнирной таблице «Запада» (49 очков). «Рейнджерс» с 66 очками идет на 6-м месте в Восточной конференции.