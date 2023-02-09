Гашек прокомментировал то, что Пастрняк удалил совместное фото с Овечкиным

Бывший вратарь Доминик Гашек высказался о том, что форвард «Бостона» Давид Пастрняк удалил фото с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным.

Пастрняк удалил снимок с российским хоккеистом после критики со стороны чешских болельщиков.

«Хорошо, что он ее убрал. Но было бы хорошо, если бы он еще что-нибудь написал об этом. Это оценили бы не только болельщики, но и, думаю, все чехи. Очевидно, это был ответ на реакцию людей, и мы, безусловно, хотели бы знать, что он чувствовал. Ему не нужно вдаваться в подробности, но он должен объяснить, почему он выложил это и почему удалил. Меня это тоже интересует», — приводит слова Гашека Expres.cz.

Пастрняк и Овечкин сделали совместное фото на Матче звезд НХЛ, который проходил во Флориде. Чешский спортсмен выложил шесть снимков, в том числе с Овечкиным.