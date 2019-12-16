Источник: Ковальчук начнет процесс расторжения контракта с «Лос-Анджелесом»
Нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук покинет команду. В ближайшее время он начнет процесс расторжения контракта с клубом, сообщает в Twitter инсайдер TSN Пьер ЛеБрун.
Ilya Kovalchuk was expected to leave the Kings as early as today, which would put him in breach of contract, which would bring on a suspension and off we go with the process which would end with an official parting of the ways this week. He would be UFA by the end of it.— Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) December 16, 2019
В итоге, 36-летний россиянин должен получить статус свободного агента. 15 декабря «Короли» выплатили ему последнюю часть бонуса за сезон-2019/20 — 2,65 миллиона долларов.
По данным «СЭ», Ковальчук планирует продолжить карьеру в НХЛ, остаться в Северной Америке — приоритет для него.
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