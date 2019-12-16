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Источник: Ковальчук начнет процесс расторжения контракта с «Лос-Анджелесом»

18:20
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Нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук покинет команду. В ближайшее время он начнет процесс расторжения контракта с клубом, сообщает в Twitter инсайдер TSN Пьер ЛеБрун.

В итоге, 36-летний россиянин должен получить статус свободного агента. 15 декабря «Короли» выплатили ему последнюю часть бонуса за сезон-2019/20 — 2,65 миллиона долларов.

По данным «СЭ», Ковальчук планирует продолжить карьеру в НХЛ, остаться в Северной Америке — приоритет для него.

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