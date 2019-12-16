Источник: Ковальчук начнет процесс расторжения контракта с «Лос-Анджелесом»

Нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук покинет команду. В ближайшее время он начнет процесс расторжения контракта с клубом, сообщает в Twitter инсайдер TSN Пьер ЛеБрун.

Ilya Kovalchuk was expected to leave the Kings as early as today, which would put him in breach of contract, which would bring on a suspension and off we go with the process which would end with an official parting of the ways this week. He would be UFA by the end of it. — Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) December 16, 2019

В итоге, 36-летний россиянин должен получить статус свободного агента. 15 декабря «Короли» выплатили ему последнюю часть бонуса за сезон-2019/20 — 2,65 миллиона долларов.

По данным «СЭ», Ковальчук планирует продолжить карьеру в НХЛ, остаться в Северной Америке — приоритет для него.

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