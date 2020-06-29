Источник: игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду-2022

Национальная хоккейная лига и Профсоюз игроков продолжают обсуждать условия продления коллективного соглашения. Стороны должны также согласовать международный календарь, сообщает в Twitter инсайдер TSN Боб Маккензи.

По последним данным, вариант участия хоккеистов НХЛ на Олимпиаде-2022 года в Пхенчхане больше не рассматривается.

Напомним, что в 2018 году НХЛ также не отпустила игроков на Игры в Пхенчхан. Тогда золото завоевала сборная России.