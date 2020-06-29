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Источник: игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду-2022

29 июня 2020, 19:17
Сборная России выиграла золото Олимпиады в 2018 году. Фото Reuters
Сборная России выиграла золото Олимпиады в 2018 году. Фото Reuters
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Национальная хоккейная лига и Профсоюз игроков продолжают обсуждать условия продления коллективного соглашения. Стороны должны также согласовать международный календарь, сообщает в Twitter инсайдер TSN Боб Маккензи.

По последним данным, вариант участия хоккеистов НХЛ на Олимпиаде-2022 года в Пхенчхане больше не рассматривается.

Напомним, что в 2018 году НХЛ также не отпустила игроков на Игры в Пхенчхан. Тогда золото завоевала сборная России.

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